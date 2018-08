Slutsky ‘positief gestemd’: ‘Ik denk dat de kansen nog altijd fifty-fifty zijn’

Na de 0-1 thuisnederlaag tegen FC Basel staat Vitesse donderdagavond in de return van de derde voorronde van de Europa League voor de betrekkelijke zware taak om zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde. Afgelopen weekeinde wonnen de Arnhemmers de eerste competitiewedstrijd met 5-1 van FC Groningen en dat geeft trainer Leonid Slutsky moed in aanloop naar het treffen in Zwitserland.

“Tegen FC Basel misten we vorige week enkele mogelijkheden, maar tegen FC Groningen verzilverden we elke kans. We proberen morgen het tij te keren. Ik denk dat de kansen nog altijd fifty-fifty zijn. Ik ben positief gestemd”, zegt Slutsky in gesprek met FOX Sports. Door een treffer van Ricky van Wolfswinkel in blessuretijd ging Vitesse vorige week in eigen huis met 0-1 onderuit tegen FC Basel.

“We moeten zien wat het met de fitheid van de spelers doet. Anderzijds is het drukke programma ook een voordeel, omdat de wedstrijden elkaar snel opvolgen en we beter op elkaar ingespeeld raken”, stelt de Russische oefenmeester. Zijn collega Marcel Koller, die sindskort de leiding heeft bij FC Basel, geeft aan dat zijn ploeg niet behoudend zal gaan spelen in de return. “We kunnen niet bouwen op het resultaat uit de heenwedstrijd.”

“Ik vind het heel belangrijk dat wij vaker de bal hebben, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de uitslag”, vervolgt Koller, die de boel redelijk op de rit lijkt te hebben gekregen in Basel. “We hebben nu drie keer op rij gewonnen, daardoor is het vertrouwen toegenomen. Maar Vitesse won afgelopen weekeinde met 5-1 van FC Groningen, dat zal hen ook goed hebben gedaan. We willen donderdag hun zwakheden blootleggen.”