FC Twente doet zaken met Sevilla en strikt ‘no-nonsense verdediger’

Cristian González speelt dit seizoen voor FC Twente. De club uit Enschede maakt bekend dat de centrale verdediger voor een jaar wordt gehuurd van Sevilla. González speelde voor het tweede elftal van de club uit Andalusië.

De voormalig jeugdinternational van Uruguay begon zijn carrière bij Danubio in eigen land en vertrok in de zomer van 2016 naar Sevilla. Hij heeft zijn debuut in het eerste elftal van los Rojiblancos nog niet gemaakt, maar ligt er nog wel tot medio 2020 vast.

“González is het type no-nonsense verdediger uit de befaamde school van Danubio. Hij kwam beschikbaar omdat Sevilla Atlético uit Segunda degradeerde. Ofschoon hij nog maar 22 jaar is, beschikt hij over voldoende routine. We zijn erg blij dat hij FC Twente wil komen helpen”, reageert technisch directeur Ted van Leeuwen.

“We hebben nu acht verdedigers voor vier posities, die onderling mogen uitmaken wie zich in de basis speelt. De toegenomen concurrentie moet niveau verhogend werken. Het fundament is gelegd.” FC Twente, dat vrijdag aantreedt tegen Sparta Rotterdam, versterkte zich eerder met onder anderen Wout Brama, Ricardinho, Xandro Schenk en Aitor Cantalapiedra.