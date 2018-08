Namli: ‘Ik heb zelf nee gezegd tegen meerdere geïnteresseerde clubs’

Younes Namli staat medio augustus nog steeds op de loonlijst van PEC Zwolle. De 24-jarige aanvaller leek juist een van de spelers die de Overijsselse club deze zomer zou verlaten. De vraag is nu of Namli in de komende twee weken alsnog een transfer maakt.

“Ik zal eerlijk zijn: aan het begin van de voorbereiding heb ik ook gedacht dat ik hier nu niet meer zou zijn”, vertelt Namli in gesprek met Voetbal International. “In het begin kwam PEC er met een paar clubs niet uit, waaronder Genoa. Verder heb ik zelf nee gezegd tegen meerdere geïnteresseerde clubs.”

Namli gold afgelopen seizoen als een van de blikvangers van PEC Zwolle met vijf goals en zes assists. De Deen heeft nog een contract tot 2020 in Zwolle, waar hij vorige zomer belandde. PEC nam de aanvallende middenvelder destijds transfervrij over van sc Heerenveen. In zijn vaderland speelde voor AB.

Namli hoeft niet per se te vertrekken. “Als ik weg wil, wil ik wel naar een club waar ik elke week speel én belangrijk kan zijn voor mijn team. Bovendien heb ik het hier goed. Ik ga er op dit moment van uit dat ik blijf. Natuurlijk, als er iets moois komt dan sta ik er voor open. Maar echt alles moet kloppen. Zo niet, dan heb ik hier nog een tweejarig contract. Er valt nog genoeg te winnen bij PEC.”