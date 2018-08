AS Roma dendert door en maakt minimaal 26,65 miljoen over naar Spanje

Steven N'Zonzi is speler van AS Roma. De Italiaanse club meldt via de officiële kanalen dat de transfer van de middenvelder na wekenlang onderhandelen eindelijk is afgerond. De club uit de Italiaanse hoofdstad betaalt 26,65 miljoen euro aan Sevilla voor de 29-jarige Fransman, een bedrag dat via bonussen nog met vier miljoen kan oplopen.

Dinsdagmiddag onderging N'Zonzi een medische keuring bij Roma en deze heeft de middenvelder met succes doorstaan. De negenvoudig international kiest zodoende voor een nieuw avontuur in Europa, dit keer in Italië. In 2009 verliet N'Zonzi SC Amiens voor Blackburn Rovers en na drie jaar verkocht de Engelse club de middenvelder voor 4,4 miljoen euro aan Stoke City.

Na drie jaar en 120 wedstrijden voor the Potters besloot N'Zonzi Engeland in te ruilen voor Spanje door te gaan spelen voor Sevilla, dat acht miljoen euro betaalde. Met de LaLiga-club won de routinier één prijs, namelijk de Europa League in 2016. De wereldkampioen stond nog tot medio 2020 vast in Andalusië, maar Roma heeft deze verbintenis dus afgekocht.

Monchi, technisch directeur van Roma, heeft deze zomer al zeer veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen. De sportbestuurder heeft al tientallen miljoenen euro’s gespendeerd aan verschillende aanwinsten. Onder anderen Justin Kluivert (AS Roma), Javier Pastore (Paris Saint-Germain) en Robin Olsen (FC Kopenhagen) zijn gehaald deze zomer.