Eto’o laat Ligue 1 links liggen en vindt dertiende club in Midden-Oosten

Samuel Eto'o vervolgt zijn carrière in Qatar. Via zijn officiële kanalen maakt Qatar Sports Club bekend dat de 37-jarige spits uit Kameroen dinsdag wordt gepresenteerd als aanwinst. Daarmee verkiest Eto'o een avontuur in het Midden-Oosten boven een dienstverband in de Ligue 1, aangezien hij naar eigen zeggen in gesprek was met Franse clubs.

“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen gesprekken heb gevoerd met Franse clubs. Er zijn aanbiedingen, we gaan kijken welke het beste zijn voor mijn carrière. Ik wil blijven voetballen en denk nog minstens twee seizoenen te kunnen spelen. Daarna beëindig ik mijn loopbaan en begin ik een nieuw leven”, zei Eto'o onlangs in gesprek met Radio France. De spits zat zonder club nadat hij het Turkse Konyaspor begin augustus had verlaten.

Eto'o speelde een halfjaar bij die club en kwam in veertien wedstrijden tot zes doelpunten. De 118-voudig international van Kameroen speelde sinds de zomer van 2015 in Turkije, waar hij eerst tweeënhalf jaar voor Antalyaspor speelde. Eerder droeg Eto'o het shirt van Sampdoria, Everton, Chelsea, Anzhi, Internazionale, Barcelona, RCD Mallorca, Real Madrid, Espanyol en Leganés. Gedurende zijn loopbaan wist Eto'o onder meer drie keer de Champions League te winnen.

Nu vervolgt Eto'o dus zijn loopbaan bij Qatar Sports Club uit Doha, de huidige nummer vijf van de Qatari League. In het Midden-Oosten treft de viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar onder meer voormalig ploeggenoten Xavi (Al-Sadd) en Wesley Sneijder (Al-Gharafa). Het is nog onduidelijk of Eto'o komende vrijdag al van de partij is bij Qatar Sports Club, als de wedstrijd tegen Al-Sailiya op het programma staat.