Fiorentina bedingt koopoptie van acht miljoen in deal met West Ham

Fiorentina en West Ham United hebben een akkoord bereikt over de transfer van Edimilson Fernandes naar Florence. De aanvallende middenvelder wordt een seizoen gehuurd, met optie tot koop. Eerder meldde Sky Italia dat die optie volgend jaar voor acht miljoen euro gelicht kan worden; de huursom zou 900.000 euro bedragen.

Fiorentina maakt de komst van de viervoudig Zwitsers international maandagmiddag bekend via de officiële clubkanalen. Edimilson, die niet behoorde tot de WK-selectie van Zwitserland, speelt sinds 2016 voor West Ham nadat hij overkwam van FC Sion. The Hammers telden 6,4 miljoen euro neer voor zijn komst. Sindsdien kwam hij tot 42 optredens in de Premier League, waarin hij niet scoorde.

De huurovereenkomst omtrent Edimilson maakt deel uit van de deal tussen Fiorentina en West Ham voor Carlos Sánchez; vrijdag maakte de Premier League-club bekend dat de controleur Edimilson van Fiorentina. Met die overstap was een bedrag van 4,5 miljoen euro gemoeid. Fernandes kampte de afgelopen seizoenen met blessureleed en hoopt zijn carrière in de Serie A nieuw leven in te blazen.

Fiorentina gaf deze zomer al ruim 44 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Verdediger Germán Pezzella (voor negen miljoen euro overgekomen van Real Betis), aanvallende middenvelder Riccardo Saponara (voor negen miljoen euro overgekomen van Empoli) en doelman Alban Lafont (voor achtenhalf miljoen euro overgekomen van Toulouse) waren de grootste aankopen. De club huurt spelers als Marko Pjaca (overgekomen van Juventus) en Kevin Mirallas (Everton) dit seizoen.