Thorsby begrijpt Higler niet: ‘Dan had ik geen rode kaart hoeven hebben’

Morten Thorsby vervulde vrijdagavond een hoofdrol in de zege van sc Heerenveen bij PEC Zwolle (2-3), maar niet geheel op de manier die hij voor ogen had. De Noor scoorde net als vorig seizoen twee keer in de eerste Eredivisie-wedstrijd van de Friezen, maar kreeg tien minuten na rust ook een rode kaart. Ondanks de ondertalsituatie slaagde het team van Jan Olde Riekerink er toch in om drie punten te pakken.

“Ik probeerde het schot van Mike van Duinen met mijn borst tegen te houden”, zei Thorsby na afloop, in gesprek met FOX Sports. “Maar ik kreeg hem op mijn arm.” Scheidsrechter Dennis Higler was onverbiddelijk en wees naar de stip, ook al had Van Duinen de bal na de handsbal van Thorsby alsnog tegen de touwen geschoten.

Daar baalde Thorsby van. “Ik begrijp niet waarom de scheidsrechter niet door liet spelen. Dan had PEC gescoord en had ik geen rode kaart hoeven hebben. Waar moet ik mijn arm dan laten?” Nu is hij volgende week tegen Vitesse geschorst. "Ja, dat is inderdaad jammer. Maar hopelijk kan ik daarna de draad van het scoren en winnen weer oppakken. Het moet niet bij deze twee doelpunten blijven.”

Olde Riekerink maakte zijn officiële debuut als trainer van Heerenveen, dat een 1-0 achterstand nog voor rust in een 1-3 voorsprong omboog. ''We begonnen goed, toen hebben we een periode gehad dat we te veel naar achteren liepen, dat vond ik ook gewoon niet goed. Maar het laatste kwartier namen we toch wel weer het initiatief over. Vooral die derde, dat vond ik een goed uitgespeelde goal. Wat wij kunnen.'' Al met al is Olde Riekerink tevreden over zijn debuut. ''Ik vind het wel een geweldige teamprestatie wat zij hebben waargemaakt in de tweede helft.''