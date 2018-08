NEC voegt voormalig doelman van Jong Ajax aan keepersgilde toe

Norbert Alblas completeert komend seizoen het trio keepers van de eerste selectie van NEC. Alblas komt over van Ajax, waar hij de afgelopen seizoenen onder contract stond. De 23-jarige doelman tekent voor twee seizoenen, met een optie voor nog eens twee seizoenen.

“Onze interesse in Norbert kwam voor hem niet als een verrassing. Het contact met Norbert loopt reeds sinds de winter van het vorige seizoen. Wij waren op zoek naar een jonge, talentvolle keeper om onze laatste keeperspositie te vervullen en hij naar een plek om zich optimaal te kunnen ontwikkelen”, vertelt technisch directer Remco Oversier via de officiële kanalen van NEC. “Norbert past daarom perfect in dat plaatje.”

“Hij is jong, enorm leergierig en bereid om zich de komende jaren onder de hoede van onze ervaren doelmannen verder te ontwikkelen. Qua doelman is hij een type dat goed aansluit bij onze speelwijze. Norbert kan en durft voor de goal te keepen, kan goed meevoetballen en beschikt over een uitstekende mentaliteit.” Alblas keepte 43 officiële duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij fungeerde vorig seizoen nog als derde keeper bij Ajax. Daar besloot hij zijn aflopende contract echter niet te verlengen.

Bij NEC volgt Alblas de transfervrij naar Feyenoord vertrokken Joris Delle op. De keeper, die AZ in de zomer van 2011 verruilde voor Ajax, moet bij NEC de concurrentie aangaan met de van AZ overgekomen Gino Coutinho en Marco van Duin.

Alblas is blij om voor minimaal twee jaar te mogen tekenen bij NEC. “Het is een mooie club, met een fanatieke en loyale achterban en de ambitie om snel weer te promoveren naar de Eredivisie", benadrukt de doelman op de clubsite. "Dit is voor mij een goede stap voor mijn eigen ontwikkeling als doelman en als mens en ik kijk ernaar uit om deze vervolgstap succesvol te maken en om mijn bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambitie van de club.”