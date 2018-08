‘Lilliputter’ draagt de band bij Vitesse: ‘Moet me naar die rol gedragen'

Vitesse gaat donderdagavond in eigen huis proberen om de volgende voorronde van de Europa League te halen. De heenwedstrijd tegen Viitorul Constanta in Roemenië eindigde in een 2-2 gelijkspel. Tijdens de return zal Bryan Linssen de aanvoerdersband dragen, indien Maikel van der Werff andermaal op de bank moet beginnen.

“Ik vind dat ik me naar die rol moet gedragen. Ik moet het goede voorbeeld geven. Vooroplopen tijdens de training, niet zeuren en zeiken”, zegt Linssen in gesprek met de Gelderlander over zijn eventuele rol als aanvoerder. De 27-jarige vleugelaanvaller geeft te kennen dat de spelersgroep van de Arnhemmers veel vrijheid krijgt onder de nieuwe trainer Leonid Slutsky, met wie er ook te lachen valt.

“We worden als volwassenen behandeld, we zitten niet meer op de kleuterschool. Het gevaar is dat de kantjes eraf worden gelopen, maar dat gebeurt niet”, vervolgt de vleugelaanvaller. “Toen keeper Eduardo net hier was, legde de trainer uit dat de lange ballen naar mij moesten. Je zou het misschien niet zeggen, omdat Bryan een lilliputter is, zei Slutsky erbij. Iedereen lag dubbel. Hoe vaak hoor je een trainer nou zoiets zeggen?”

Het duel tussen Vitesse en Viitorul begint donderdagavond om 20.00 uur. Indien de ploeg van Slutsky de return tegen de Roemenen weet te overleven, wacht een ronde verder een dubbele ontmoeting met FC Basel. De Zwitserse topclub, met Ricky van Wolfswinkel in de gelederen, werd na een dubbele nederlaag (2-1 en 0-3) in de voorronde van de Champions League geëlimineerd door PAOK Saloniki.