De Graafschap pikt ‘ervaren middenvelder’ op bij PEC: ‘Waren we naar op zoek’

Erik Bakker vervolgt zijn loopbaan bij De Graafschap, zo maken de Achterhoekers woensdag bekend via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder komt transfervrij over van PEC Zwolle, waar hij een seizoen onder contract heeft gestaan, en heeft inmiddels in Doetinchem zijn handtekening gezet onder een eenjarige verbintenis.

Bakker speelde vooralsnog driehonderd wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan honderd op het hoogste niveau. De Graafschap verwacht met het aantrekken van de ‘ervaren middenvelder’ een broodnodige slag te hebben geslagen: “Erik brengt de nodige ervaring op het hoogste niveau met zich mee, daar waren wij naar op zoek. Hij kent de druk van het spelen in de Eredivisie”, legt manager voetbalzaken Peter Hofstede uit.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 1 Aug 2018 om 5:48 (PDT)

Bakker begon zijn loopbaan bij FC Zwolle, waar hij een deel van zijn opleiding genoot en tussen 2007 en 2011 onder contract stond. Na zijn vertrek uit Overijssel volgde een periode van zes jaar bij SC Cambuur en in Friesland werkte hij onder, onder meer, Henk de Jong, de huidige trainer van de Superboeren. Vorig jaar volgde een rentree in Zwolle en afgelopen seizoen kwam hij tot twintig optredens in de Eredivisie. Bakker wordt bij De Graafschap herenigd met voormalige ploeggenoten Stef Nijland, Ted van de Pavert en Frank Olijve.