Atlético maakt ruimte voor Arias en kondigt miljoenendeal met Inter aan

Na de komst van Santiago Arias heeft Atlético Madrid dinsdagavond ook het vertrek van rechtsback Sime Vrsaljko bevestigd. De Kroaat wordt verhuurd aan Internazionale, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen. Volgens eerdere berichtgeving uit Italië betaalt Inter 6,5 miljoen euro plus 500.000 euro aan eventuele bonussen. De optie tot koop zou voor 17,5 miljoen euro gelicht kunnen worden.

Atlético meldt in een statement dat de laatste details nog afgehandeld moeten worden. Zo moet Vrsaljko nog medisch gekeurd worden in Milaan en moeten de contracten nog ondertekend worden. Vrsaljko, die afgelopen WK actief was voor zijn land en de finale bereikte, verlaat Atlético na twee seizoenen. Hij kwam in de zomer van 2016 over van Sassuolo en kwam tot 35 competitiewedstrijden namens de Madrilenen.

Vrsaljko begon zijn loopbaan in 2009 bij Dinamo Zagreb, dat de vleugelverdediger in 2013 verkocht aan Genoa. Na een seizoen stapte hij over naar Sassuolo en nu is de 41-voudig Kroatisch international dus terug in Italië. Vrsaljko zou zelf om de transfer naar Inter hebben gevraagd: hij was niet zeker van een basisplek in Spanje en Atlético liet weten te willen meewerken bij een goed bod.

Als Inter volgend jaar gebruikmaakt van de optie tot koop, dan maakt Atlético winst op Vrsaljko. De 26-jarige verdediger kwam immers voor zestien miljoen euro over van Sassuolo. Hij werd destijds al gelinkt aan Inter, terwijl Vrsaljko in 2016 ook in verband werd gebracht met Barcelona en Napoli.