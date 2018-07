Fortuna Sittard hoopt op linkerrijtje: ‘Pin me daar niet op vast’

Fortuna Sittard promoveerde vorig seizoen als nummer twee van de toenmalige Jupiler League naar de Eredivisie en wordt het komende seizoen daardoor automatisch gezien als een van de degradatiekandidaten. Rene Eijer, trainer van de promovendus uit Limburg, heeft andere verwachtingen. Hij hoopt met Fortuna in het linkerrijtje van de Eredivisie te eindigen.

In eerste instantie is handhaving het voornaamste doel van Fortuna Sittard, maar Eijer hoopt stiekem op meer. "Mensen zeggen: handhaven is doel nummer één. Het woord degradatievoetbal wil ik dit seizoen eigenlijk niet horen", aldus Eijer in gesprek met FOX Sports. "We gaan voor het hoogst haalbare. Het linkerrijtje? Pin me daar niet op vast, maar het zou wel leuk zijn.”

Eijer staat voor het eerst als eindverantwoordelijke aan het roer bij een club op het hoogste niveau. Voorheen was hij jeugdtrainer bij de club uit Sittard. "Je probeert ze kleine details mee te geven. Hoe win je duels, hoe creëer je ruimte? We spreken heel veel over tempowisselingen. Je ziet een stijgende lijn. De spelers zijn jong, onbevangen. Ze zijn niet zenuwachtig. Ze beseffen dat ze naar een hoger niveau moeten.”

Fortuna Sittard wil komend seizoen imponeren in de Eredivisie en ondernam daarom al veel actie op de transfermarkt. Deze zomer werden al elf spelers aangetrokken. Eerder deze week zette Branislav Ninaj nog zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Limburgers. “Toen we de kans kregen om hem vast te leggen hebben we die meteen gegrepen. Zijn bijdrage aan het elftal zal groot zijn, daar ben ik zeker van”, aldus technisch directeur Mustafa Aztopal.