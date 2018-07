‘Barcelona moet middenvelders zeker twee én één maand missen’

Denis Suárez en André Gomes zullen het trainingskamp van Barcelona verlaten. De club uit LaLiga communiceert dat de middenvelders zondag terugvliegen vanuit Los Angeles en dat hun blessures op het trainingscomplex zullen worden onderzocht.

De 24-jarige Gomes raakte zaterdagavond in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-2) geblesseerd aan de hamstring en volgens onder meer RAC1 zal hij ongeveer twee maanden niet in actie kunnen komen voor het team van trainer Ernesto Valverde. De kwetsuur van Suárez lijkt minder zwaar te zijn.

De eveneens 24-jarige Suárez kampt ook met hamstringklachten en zal twee tot drie weken buitenspel staan. Gomes en Suárez kwamen in het voorgaande voetbaljaar respectievelijk 31 en 27 keer in actie in het eerste elftal van Blaugrana; onbetwiste basisspelers zijn ze dan ook niet.

Barcelona en Tottenham hielden in negentig minuten gelijke tred, maar de Spanjaarden namen de strafschoppen vervolgens beter. Jasper Cillessen, die de aanvoerdersband droeg, keerde de beslissende penalty van Anthony Georgiu, waardoor zijn werkgever met drie punten is begonnen aan het toernooi om de International Champions Cup.