Heerenveen opgeschrikt door monsterverlies: ‘Naar de slachtbank gedragen’

SC Heerenveen kreeg zaterdagavond een gigantisch pak slaag van TSG Hoffenheim. De Friezen verloren in Duitsland met 8-2, twee weken voor de seizoensouverture in de Eredivisie. Nieuwbakken trainer Jan Olde Riekerink is geschrokken van hetgeen zijn elftal met name in de eerste helft liet zien.

Een apathisch Heerenveen keek door treffers van Kerem Demirbay, Joelinton, Nadiem Amiri (strafschop), Leonardo Bittencourt en Ádám Szalai al bij rust tegen een 5-0 achterstand aan. "We stonden organisatorisch niet goed. Dat hadden we vantevoren eigenlijk wel goed besproken. Vervolgens is er niemand die opstaat. De eerste helft was een blamage", concludeert Olde Riekerink op de officiële kanalen van Heerenveen.

Hoffenheim eindigde vorige seizoen op een zeer verdienstelijke derde plaats in de Bundesliga, maar dat mag volgens Olde Riekerink geen excuus zijn. "Ook tegen een sterke tegenstander moet je weerstand kunnen bieden, maar wij boden geen weerstand", zegt hij. "Als je al snel met 1-0 achter komt, gaat het erom of je elkaar helpt of dat je in de put zakt. Wie helpt een ander? Ik denk dat ik niemand gehoord heb in het veld. We werden naar de slachtbank gedragen."

De veegpartij kwam voor Heerenveen exact twee weken voor de eerste wedstrijd in het nieuwe Eredivisie-seizoen, uit bij PEC Zwolle. Het elftal van Olde Riekerink, die in het Abe Lenstra Stadion de opvolger van Jurgen Streppel is, oefent op 4 augustus nog vriendschappelijk tegen het Spaanse Levante. "In de tweede helft verlies je met 3-2 als je naar de statistieken kijkt. Er stond in elk geval een elftal. De les is dat er op 10 augustus een elftal zal staan", aldus de oefenmeester.