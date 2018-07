Aankoop komt met bizarre doelstelling: ‘Proberen om LaLiga te winnen’

Espanyol eindigde vorig seizoen op de elfde plaats in LaLiga. De club uit Barcelona wist zich dan ook relatief eenvoudig te handhaven, maar speelde ook niet mee om Europees voetbal. Sergi Darder is van mening dat los Periquitos in het komende voetbaljaar veel hoger moeten eindigen op de ranglijst.

De 24-jarige middenvelder is voor acht miljoen euro overgekomen van Olympique Lyon en heeft duidelijk hoge verwachtingen: “We zijn optimistisch en kijken ernaar uit om een geweldig seizoen te draaien”, steekt de voormalig Spaans jeugdinternational van wal in een interview met TV3.

“We moeten proberen om de competitie te winnen. We weten dat dat voor 99,9 procent onmogelijk is, maar we moeten onszelf ambitieuze doelstellingen durven stellen.” Darder is met Espanyol momenteel op trainingskamp in de Verenigde Staten en het team van trainer Rubi keert zondag terug op eigen bodem.

Darder komt uit de jeugdopleiding van Espanyol en via Málaga kwam hij in de zomer van 2015 bij Olympique Lyon terecht. Daar kwam hij echter niet voldoende aan spelen toe. Darder speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis voor Espanyol en is nu dus definitief teruggekeerd in het RCDE Stadion.