Rigino Cicilia speelt sinds de zomer van vorig jaar voor het Litouwse Suduva Marijampole en met een landstitel en deelname aan de voorrondes van de Champions League gaat het de 23-jarige spits op sportief gebied voor de wind. De oud-speler van onder meer Roda JC Kerkrade en RKC Waalwijk heeft op persoonlijk vlak echter meer moeite om te aarden in het Baltische land en als het aan Cicilia ligt, zoekt hij zijn heil snel ergens anders.

“Ik woon in een onveilige buurt. Er werd laatst ingebroken bij de buren en van iemand anders werd de auto gestolen”, legt hij uit aan de Limburger. De aanvaller heeft daarnaast weinig afleiding in Marijampole: “Ik mis mijn vriendin, vrienden en familie. Veel mensen in de stad zijn best wel kil. Grapjes worden bijna niet gemaakt. Ik voel me hier niet echt thuis. Elke dag bel ik wel met vrienden of familie.”

Een terugkeer naar Nederland lijkt voorlopig echter niet tot de plannen van Cicilia te behoren. De voormalig jeugdinternational van Curaçao speelde in het verleden een seizoen voor het Engelse Port Vale en dat beviel hem wel: “Het liefst zou ik opnieuw in Engeland spelen, maar misschien ook in Amerika”, vertelt hij.

Cicilia was in het verleden al een keer dicht bij een transfer naar Orlando City, de oude club van Kaká. Een overstap naar de in de MLS uitkomende Amerikanen ging destijds echter niet door: “Ik heb anderhalve maand gewacht, maar uiteindelijk ketste dat af. Daarna kwam Suduva met een aantrekkelijke aanbieding. Ik tekende een prima contract, maar als je de toeschouwersaantallen ziet, vraag je je af hoe dat kan.”