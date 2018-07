‘PEC Zwolle onderhandelt met Grieken over overbodige middenvelder’

Erik Israelsson staat voor een transfer. Gazzetta meldt dat PEC Zwolle en Panionios in verregaande onderhandelingen zijn over een transfer van de middenvelder, die sinds de winter van 2017 in het MAC3PARK Stadion actief is.

De Griekse website meldt dat het ook mogelijk is dat de voormalig jeugdinternatuional van Zweden zijn contract laat ontbinden en pas daarna bij Panionios tekent. Hij heeft bij de club van trainer John van ’t Schip nog een verbintenis die tot medio 2019 doorloopt.

De Blauwvingers namen Israelsson vorig jaar over van Hammarby IF, maar een onbetwiste basisspeler werd hij nooit. Israelsson, die ook als spits uit de voeten kan, kwam tot negentien wedstrijden in het eerste elftal en daarin scoorde hij één keer.

Panionios wordt getraind door de Fransman José Anigo en legde deze zomer reeds tien nieuwe spelers vast. Ook onder anderen Roland Alberg voetbalt bij de vereniging uit Athene, die vorig seizoen op de zevende plaats eindigde in de Griekse eredivisie.