Wereldkampioen van 2002 keert voor tweede keer terug bij Palmeiras

Luiz Felipe Scolari keert terug naar Brazilië. De 69-jarige trainer heeft zich tot 2020 verbonden aan Palmeiras en zal volgende week voor het eerst op het trainingsveld staan bij de club uit São Paulo.

Het is voor Scolari de derde keer dat hij Verdão gaat trainen, want van januari 1999 tot juni 2000 stond hij er voor de groep en van juni 2010 tot september 2012 was hij opnieuw de coach van de groenhemden. Scolari’s laatste klus was het hoofdtrainerschap bij Guangzhou Evergrande; hij vertrok in november bij de grootmacht uit China.

Felipão, zoals de ervaren oefenmeester ook wel wordt genoemd, coachte verder onder meer de nationale ploegen van Brazilië en Portugal en Chelsea. Hij won in 2002 het WK en met Portugal bereikte hij in 2004 de finale van het EK, die verloren ging tegen Griekenland. Met Palmeiras is Scolari overigens ook succesvol geweest.

De Copa do Brasil werd twee keer gewonnen en ook de Copa Mercosur, het Torneio Rio-São Paulo en de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse evenknie van de Champions League, werden gewonnen. Bij Palmeiras komt Scolari nu samen te werken met onder anderen Nicolás Freire (ex-PEC Zwolle) en de middenvelders Felipe Melo en Lucas Lima.