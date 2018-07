Duplan keert terug op oude nest: ‘Wil mijn bijdrage leveren aan promotie’

Édouard Duplan mag zich aankomend seizoen speler van Sparta Rotterdam noemen. De onlangs transfervrij bij ADO Den Haag vertrokken routinier trainde al enkele weken mee met de Spangenaren en de club maakt donderdagochtend via de officiële kanalen bekend dat de 35-jarige Fransman een eenjarig contract heeft gesigneerd op Het Kasteel.

Voor Duplan komt het zodoende van een terugkeer bij de club waar hij tussen 2007 en 2010 in 73 wedstrijden goed was voor 5 doelpunten. De doelstelling voor de nieuwe voetbaljaargang is wat betreft de aanvaller duidelijk: “Ik wil komend seizoen mijn bijdrage leveren om met Sparta voor promotie te gaan. De degradatie met Sparta in 2010 ben ik nooit vergeten en in de jaren daarna heb ik altijd contact gehouden met Spartanen.”

“Natuurlijk ben ik realistisch en weet ik dat ik vast niet alle wedstrijden negentig minuten zal spelen, maar met mijn ervaring wil ik de jonge jongens en deze club helpen om te presteren”, legt hij uit. Duplan gaat aankomend seizoen niet alleen als speler aan de slag bij Sparta, zo legt technisch manager Henk van Stee uit.

De sportbestuurder heeft met hem afgesproken dat hij ook vast mee gaat werken in de jeugdopleiding van de club: “Dit traject willen we ook met Édouard ingaan omdat wij vinden dat hij een meerwaarde kan zijn bij het overbrengen van zijn voetbalkennis en vaardigheden op jonge spelers. Daarnaast is Édouard nog steeds een voetballer waar dreiging van uit gaat en met zijn drive ook komend seizoen nog belangrijk kan zijn voor het eerste elftal.”