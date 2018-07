Transfervrije Ajacied ruilt Nederland in voor Zuid-Afrika: ‘A dream come true’

Peter Leeuwenburgh vervolgt zijn loopbaan in Zuid-Afrika. De 24-jarige doelman, die Ajax deze zomer transfervrij verliet, sluit zich aan bij Cape Town City, zo meldt zaakwaarnemer Dick Tuit via Twitter. Volgens de belangenbehartiger, die stelt dat een droom werkelijkheid wordt voor Leeuwenburgh, heeft zijn cliënt voor één jaar getekend, met een optie voor nog twee seizoenen.

De ex-doelman van de Amsterdammers, die nooit in de hoofdmacht heeft geacteerd, werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. Sindsdien heeft Leeuwenburgh de gehele jeugd doorlopen, maar is het nooit tot een optreden bij het eerste gekomen. In mei nam de keeper via Twitter en Instagram afscheid van de club waar hij veertien jaar voor heeft gespeeld.

"Opgevoed als mens en als keeper op De Toekomst. Over de hele wereld tegen de grootste clubs mogen voetballen. Altijd alles gegeven voor deze club, een betere leerschool had ik me niet kunnen wensen", aldus Leeuwenburgh, die volgens L1 ook nog even op proef was bij Fortuna Sittard. De Limburgers zijn echter niet met de doelman in zee gegaan.