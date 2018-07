Monaco handelt snel en betaalt vijftien miljoen voor opvolger van Moutinho

AS Monaco verkocht João Moutinho dinsdag aan Wolverhampton Wanderers en heeft nog dezelfde dag de komst van zijn opvolger afgerond. De Ligue 1-club maakt via de officiële kanalen bekend dat Jean-Eudes Aholou van RC Strasbourg overkomt. De 24-jarige middenvelder heeft een contract voor vijf seizoenen met de Monegasken ondertekend.

Met de komst van Aholou is een bedrag van ongeveer vijftien miljoen euro gemoeid. Monaco hield zes miljoen euro over aan de verkoop van Moutinho, die sinds medio 2013 in het Stade Louis II speelde. Aholou speelde pas anderhalf jaar voor Strasbourg: hij had een belangrijk aandeel in de promotie in 2016/17 en het lijfsbehoud van afgelopen seizoen in de Ligue 1.

Aholou speelde voor zijn periode in Strasbourg voor Ligue 2-club Orléans en maakte recent zijn debuut voor het nationale elftal van Ivoorkust. Monaco verkocht eerder deze zomer onder meer Fabinho, Terence Kongolo en Adama Diakhaby en haalde daar onder meer Willem Geubbels, Antonio Barreca, Samuel Grandsir en Pelé voor terug.