‘Ik ben hier de Cristiano Ronaldo, al moet ik dan nog wel 500 keer scoren’

Kevin-Prince Boateng streek aan het begin van het afgelopen seizoen neer bij Eintracht Frankfurt, maar deze zomer is er alweer een einde aan de periode van de middenvelder bij die Adler gekomen. Sassuolo maakte onlangs bekend dat de vijftienvoudig international van Ghana zijn loopbaan in het Mapei Stadium zal vervolgen, waardoor er voor Boateng na zijn periodes bij AC Milan sprake is van een terugkeer in de Serie A. De Berlijner is echter niet de enige bekende naam die aankomend seizoen op de Italiaanse velden te bewonderen is.

“Of ik de Cristiano Ronaldo van Sassuolo ben? Misschien wel ja, maar ik moet dan nog wel vijfhonderd keer scoren”, knipoogde hij tegenover Sky Italia. “Ik zou graag van hem winnen, maar om dat voor elkaar te krijgen zal je eerst Juventus moeten verslaan en zij hebben ook nog een paar andere erg goede spelers rondlopen. Daarnaast kan ik het niet in m’n eentje, ik heb de hulp van mijn ploeggenoten nodig. Zijn komst laat zien dat de Serie A een belangrijke competitie is, de beste speler van de wereld is hier nu en we kunnen er alleen maar van genieten, omdat hij dingen zal laten zien die nooit eerder voor zijn gekomen in Italië.”

Boateng speelde tussen 2010 en 2013 en in 2016 voor AC Milan en het wordt bijzonder voor de 31-jarige middenvelder om zijn oude werkgever te treffen: “Ik heb mooie herinneringen aan mijn tijd daar. Mijn eerste dag daar was geweldig, ik ging de kleedkamer binnen en zag de namen van alle kampioenen die daar speelden. Ik heb toen mijn broer gebeld en vertelde hem: ‘Ik speel hier geen spelletjes meer.’”

“Ik zal mijn doelpunt tegen Barcelona (in de Champions League, red.) of de winst van de treble tegen Lecce nooit meer vergeten. Ik kan niet wachten om in het San Siro tegen Milan te spelen. Dat wordt erg bijzonder omdat de Rossoneri-kleuren voor altijd in mijn hart zitten. Ik sta echt nog heel dicht bij Milan. Ik heb ook geleden omdat ik een Milan-fan ben, maar ik weet zeker dat Milan een fantastisch seizoen tegemoet gaat, aangezien ze eindelijke de juiste coach hebben gevonden”, sluit hij af.