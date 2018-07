Talent FC Groningen in bovenbeen gestoken: ‘Hij had angst voor zijn loopbaan’

Gerald Postma is op 15 april jongstleden het slachtoffer geworden van een aanval met een mes. RTV Noord bericht maandag dat een twintigjarige man uit Drachten door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld is voor een messteek in het bovenbeen van de twintigjarige speler van FC Groningen. De dader heeft een werkstraf van 80 uur opgelegd gekregen en moet daarnaast 800 euro aan smartengeld betalen, plus ruim 550 euro voor schade aan onder meer de kleding van Postma.

Het incident vond plaats toen Postma en de verdachte aanwezig waren op een feestje in Drachten. De middenvelder had daar eerder woorden gehad met iemand anders, maar dat opstootje was in de kiem gesmoord. Buiten werd hij echter aangevallen door de man en na een handgemeen belandden de twee in de bosjes. Postma voelde tijdens die worsteling dat zijn broek nat werd en merkte daarna dat hij in zijn been was gestoken.

“Hij had angst voor zijn profloopbaan”, liet officier van justitie Rick Janssens tijdens de rechtszaak optekenen. Postma had vlak voor het incident een contract bij FC Groningen getekend en maakt nu enkele maanden deel uit van de selectie van de Trots van het Noorden. De wond werd later met drie hechtingen dichtgemaakt.

Volgens de veroordeelde was echter niet hij, maar Postma de agressor en zou hij zichzelf verdedigd hebben met het mes. De politie vond later wel foto’s van messen op zijn telefoon: “Ik verzamel ze”, reageerde de verdachte daarop. De rechter en de officier hechtten uiteindelijk meer waarde aan het verhaal van het slachtoffer en stellen dat de veroordeelde de ‘aanvallende rol’ had: “De verdachte heeft zelf de confrontatie gezocht.”