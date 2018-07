Braziliaans international voor miljoenen naar ‘Man City van Egypte’

Rodriguinho stond op de reservelijst van Brazilië om mee te gaan naar het WK, maar bondscoach Tite besloot uiteindelijk om de aanvallende middenvelder thuis te laten. Hoewel Rodriguinho zich in Rusland dus niet heeft kunnen laten gelden, heeft hij Corinthians met een transfer wel een miljoenenbedrag opgeleverd.

De tweevoudig A-international maakt namelijk de overstap naar Pyramids FC, dat volgens Braziliaanse media vijf miljoen euro betaalt. Deze club uit de stad Assiut, die in eigen land bekendstaat als ‘Al-Ahram’, is sinds kort in handen van de sjeik Turki Al Al-Sheikh en Pyramids wordt derhalve ook wel ‘het Manchester City van Egypte’ genoemd.

Pyramids versterkte zich met diverse Egyptische internationals, gaf aanvaller Dani Schahin van Roda JC Kerkrade een vet contract en betaalde miljoenen voor de Brazilianen Arthur, Ribamar, Carlos Eduardo en Keno. Daar is de dertigjarige Rodriguinho nu dus bij gekomen. Hij is de op drie na duurste aankoop ooit voor een club in Egypte.

Rodriguinho voetbalde voor ABC, Bragantino, Capivariano, América en Coimbra, alvorens hij in het najaar van 2013 bij Corinthians terechtkwam. Deze club stalde Rodriguinho nog bij Grêmio en Sharjaj en neemt nu dus definitief afscheid van de spelmaker. In 104 wedstrijden voor de vereniging uit São Paulo kwam Rodriguinho tot vijftien doelpunten en veertien assists.

Ricardinho, voormalig middenvelder van onder meer Corinthians en Besiktas, had verwacht dat Rodriguinho meer zou opleveren dan ongeveer vijf miljoen euro. “Het is een verrassend bedrag. Want hij was sinds vorig jaar heel erg aanwezig in het Braziliaanse voetbal. Het is een veel scorende middenvelder, een leider, een uitblinker”, aldus Ricardinho in gesprek met Spor TV. Hij denkt dat Corinthians Rodriguinho ‘gaat missen’.