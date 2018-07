Wereldkampioen van Dortmund voert ‘verkennende gesprekken’

Borussia Dortmund was in de nacht van vrijdag op zaterdag met 0-1 te sterk voor Manchester City, maar André Schürrle deed niet mee in de eerste wedstrijd van de International Champions Cup. De aanvaller bereidt zich voor op een transfer.

“Hij voert verkennende gesprekken, maar wel met een concrete Hintergrund”, aldus sportief directeur Michael Zorc in de Duitse media. Het lijkt erop dat de 27-jarige linksbuiten, die ook op andere posities uit de voeten kan, Dortmund na twee seizoenen gaat verlaten voor een terugkeer op de Engelse velden.

Schürrle, die met de nationale ploeg van Duitsland wereldkampioen werd in 2014, heeft het trainingskamp van Borussia Dortmund in de Verenigde Staten dus verlaten voor onderhandelingen en naar verluidt is hij in gesprek met Crystal Palace. Daar zou hij de opvolger moeten worden van Wilfried Zaha, die in beeld is bij diverse clubs, waaronder Dortmund.

Schürrle speelde voor Ludwigshafener, FSV Mainz en Bayer Leverkusen alvorens hij in de zomer van 2013 aan de slag ging bij Chelsea. Na een periode bij VfL Wolfsburg ging hij in 2016 aan de slag bij Borussia Dortmund, maar daar is hij nooit tot volle wasdom gekomen. De 57-voudig international kwam in 51 wedstrijden tot 8 doelpunten en 10 assists.