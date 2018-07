‘Dortmund strijdt met Chelsea en biedt veertig miljoen euro op Caldara’

In de zoektocht naar een verdedigende versterking is Borussia Dortmund uitgekomen bij Juventus. De Duitse topclub heeft het oog namelijk laten vallen op Mattia Caldara. Volgens Sky Sport Italia hebben de Duitsers al een bod van 35 miljoen euro uitgebracht op de 24-jarige mandekker. Bovenop dat bedrag kan nog vijf miljoen euro aan variabelen komen.

Borussia Dortmund is echter niet de enige club met interesse, want ook Chelsea zou zich graag versterken met Caldara, wiens contract doorloopt tot medio 2022. The Blues hebben naar verluidt een bod van 30 miljoen euro neergelegd bij la Vecchia Signora. Juventus wil echter liever niet meewerken aan een vertrek van de Italiaanse verdediger, ondanks dat hij nog nooit een wedstrijd voor de club uit Turijn speelde.

Juventus nam hem in januari 2017 voor een bedrag van 19 miljoen euro over van Atalanta. Zijn debuut maakte hij niet, want de enkelvoudig Italiaanse international werd meteen weer verhuurd aan Atalanta. Met spelers als Giorgio Chiellini, Mehdi Benatia en Andrea Barzagli in de gelederen, zal het voor Caldara een zware taak worden om zich in de basis te spelen bij Juventus, dat in hem een speler ziet voor de lange termijn.