Sturm behoudt sterspeler voor confrontatie met Ajax: ‘Hebben geld niet nodig’

Sturm Graz zag met Deni Alar en Thorsten Röcher al twee belangrijke schakels vertrekken en gevreesd werd dat Peter Zulj, afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste speler in de Oostenrijkse Bundesliga, de club eveneens de rug toe zou keren. De middenvelder heeft echter, ondanks interesse uit onder meer Turkije en Engeland, besloten te blijven, waardoor hij aanstaande woensdag inzetbaar zal zijn als die Schwoazn het in de voorrondes van de Champions League opnemen tegen Ajax.

“We weten dat Peter bij een aantal goede clubs op de radar staat, maar niemand is nog echt concreet geworden. Het is daarnaast überhaupt niet onze intentie om Peter te verkopen, we hebben het geld van deze transfer niet nodig. We willen liever op sportief gebied een topprestatie afleveren”, vertelt technisch directeur Günter Kreissl in gesprek met de Kleine Zeitung over de 25-jarige middenvelder.

“We zijn er überhaupt niet in geïnteresseerd om zo kort voor onze Europese wedstrijden afscheid van hem te nemen. Het lijkt mij daarom ook zeer onwaarschijnlijk dat Peter ons voor het einde van de voorrondes van de Champions League verlaat”, gaat de bestuurder verder. De drievoudig Oostenrijks international lijkt zelf ook niet van plan om een vertrek te forceren: “Ik ben er graag bij tegen Ajax.”

“Ik heb al meerdere keren gezegd dat Sturm een mooie club is en dat deze wedstrijden iets groots zijn voor ons. Allebei de wedstrijden zijn uitverkocht. En hoewel er van alles kan gebeuren in het voetbal, zal ik woensdag, als de trainer mij opstelt, tegen Ajax spelen”, is de middenvelder duidelijk. De aandacht van Zulj is vooralsnog echter volledig gericht op het bekerduel met ASV Siegendorf die aanstaande zaterdag op het programma staat: “Ajax interesseert me op dit moment helemaal niet, het enige dat telt is de wedstrijd tegen Siegendorf.”