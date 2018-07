Banneling schuldbewust: ‘Ik heb me laten opfokken en beïnvloeden’

Brahim Darri is deze week voor de tweede keer uit de selectie gezet bij Heracles Almelo. De aanvaller trainde niet meer mee, nadat hij intern heeft aangegeven te willen vertrekken. In het begin van dit kalenderjaar werd Darri al eens uit de selectie gezet vanwege 'ontoelaatbaar gedrag'. De aanvaller heeft inmiddels gesproken met de clubleiding.

Woensdag heeft Darri gepraat met technisch manager Mark-Jan Fledderus en directeur Rob Toussaint in Almelo. “Het was een fijn gesprek”, zegt de aanvaller, die nog een jaar vastligt bij de Eredivisionist, in gesprek met TC Tubantia. “Dinsdag gaan we weer zitten, dan is de trainer er ook bij. Ik heb hem de indruk gegeven dat ik weg wilde bij Heracles, dat is mijn fout.”

In januari werd Darri door ex-trainer John Stegeman tien dagen geschorst wegens ontoelaatbaar gedrag. “Ik heb me laten opfokken en beïnvloeden door mensen om me heen, door zaakwaarnemers bijvoorbeeld. In het gesprek van vanmorgen zeiden Mark-Jan en Rob dat ik niet zomaar iets moet roepen en me niet gek moet laten maken. Daar hebben ze gelijk in.”

Darri geeft aan dat hij aast op een volgende club als het een positieverbetering is. “Zoals elke speler dat wil. Maar als ik ga, wil ik ook graag dat Heracles geld aan me kan verdienen. Ik ben heel impulsief. Ik kan vandaag wat zeggen waar ik volledig achter sta en morgen iets totaal anders zeggen waar ik dan ook volledig achter sta. Dat is moeilijk voor anderen maar ook voor mezelf, want ik werk mezelf steeds opnieuw in de nesten.”