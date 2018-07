El Khattabi lacht: ‘Balen? Nee hoor, ik vertrok gewoon een dag eerder’

Vóór het WK van 2018 was Ali El Khattabi de eerste en enige Eredivisie-speler die namens Marokko actief was op een mondiale eindronde. Hij speelde in totaal tien interlands: zijn vliegangst verhinderde het spelen van meer wedstrijden voor Marokko. Ook bij AZ, waarvoor El Khattabi tussen 2001 en 2006 uitkwam, leidde zijn vliegangst tot opmerkelijke situaties. "Ik ging gewoon een dag eerder", lacht hij in onderstaande video.