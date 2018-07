Nachtmerrie van 636 dagen ten einde met ovatie voor 78-voudig international

Santi Cazorla kwam dinsdagavond na 67 minuten spelen in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Villarreal en Hercules (1-1) binnen de lijnen. De Spaanse middenvelder, die 636 dagen lang uit de roulatie was, kreeg een staande ovatie van het aanwezige publiek. De 78-voudig international laat zodoende een lange periode vol narigheid achter zich.

Cazorla kwam in oktober 2016 voor het laatst in actie namens Arsenal en kampte nadien met verschillende blessures. De middenvelder moest op een gegeven moment vrezen dat zijn voet geamputeerd zou worden, zo gaf hij eerder aan in gesprek met Marca, vanwege een levensbedreigende infectie in zijn rechtervoet. De Spanjaard onderging onder meer een enkeloperatie.

Het was tijdens een ingreep noodzakelijk om een stuk huid van zijn onderarm rondom zijn enkel aan te brengen. Daarbij was de veteraan ook acht centimeter van zijn achillespees kwijtgeraakt: "De arts vertelde me dat ik blij mocht zijn als ik weer met mijn zoon in de tuin kon lopen." Door aanhoudend blessureleed stond Cazorla het gehele seizoen 2017/18 buitenspel.

De 33-jarige spelmaker verliet Arsenal om zich aan te sluiten bij zijn oude liefde Villarreal, waar hij de afgelopen weken werd klaargestoomd voor een rentree. Tegen Hercules maakte Cazorla zijn eerste officieuze minuten in bijna twee jaar tijd. Over een maand is de start van LaLiga en de routinier werkt momenteel verder toe naar dat nieuwe ijkpunt.