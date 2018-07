Coach slaat journalist blauw oog: ‘Hij doet alsof hij bij Chelsea werkt’

TULA - Sergei Kiryakov kan bogen op een fraaie carrière als voetballer. De oud-aanvaller kwam uit voor clubs als Dynamo Moskou, Karlsruher SC en Hamburger SV, speelde 39 interlands en eindigde in 1993 op de 21e plaats in de verkiezing om de Gouden Bal. Hij deelde die plek met gerenommeerde namen als Dino Baggio, Giuseppe Signori, David Platt en Franck Sauzée en zag de prijs voor de Europees Voetballer van het Jaar uiteindelijk naar Roberto Baggio gaan. Kiryakov stopte in 2004 met voetballen, maar was vastberaden om ook als coach naam te maken in de voetballerij.

Door Gijs Freriks

De trainersloopbaan van Sergei Kiryakov is echter nog niet bepaald van de grond gekomen. Hij coachte de kleine verenigingen Ditton en Oryol en bleef vervolgens jarenlang als jeugdcoach werken binnen de Russische voetbalbond. In het najaar van 2016 kreeg Kiryakov dan eindelijk de serieuze kans waar hij zo op hoopte: bij Arsenal Tula tekende hij een contract als opvolger van Sergei Pavlov, een club op 280 kilometer ten zuiden van hoofdstad Moskou. Kiryakov kreeg hier echter al gauw mot met de achterban.

De supporters waren ontevreden over het gedrag en prestaties van de 48-jarige Kiryakov en toonden spandoeken met teksten als: ‘Koffer, treinstation, Oryol’ en ‘Kiryakov, ga!’. Eerder waren zij al een handtekeningenactie gestart om een ontslag van ‘de vreselijkste coach in de clubgeschiedenis’ te bespoedigen. “We hebben onder hem nog geen wedstrijd gewonnen. Hij beledigt de spelers die door zijn voorganger zijn gehaald en beledigt ook scheidsrechters. Nooit acht hij zichzelf schuldig”, viel er in april 2017 in de petitie te lezen.

“Wat voor coach is dit? De coach is verantwoordelijk voor het resultaat, maar hij schuift de schuld steeds op anderen af. Kiryakov heeft bovendien nooit excuses aangeboden aan de fans voor de schande die zijn team op het veld laat zien. Voor hem is geld het enige wat telt. De club interesseert hem geen zier.” De petitie werd aangeboden aan Kiryakov zelf, voorzitter Guram Adzhoev en aan gouverneur Aleksei Dumin. Op dat moment stond Arsenal, zeven speelronden voor het einde, op de voorlaatste plaats in de Premjer Liga.

Arsenal begon hierna echter te winnen. Krylya Sovetov, FK Rostov en zelfs Spartak Moskou werden verslagen, terwijl in de play-offs werd afgerekend met Yenisey uit Krasnoyarsk. Daardoor had Kiryakov het toch voor elkaar gekregen om Arsenal te behouden voor het hoogste niveau. “De mensen die petities hebben ondertekend, demonstraties hebben georganiseerd en posters hebben gemaakt over koffers en dergelijke: die dingen kunnen jullie weer opbergen”, zei een ironische Kiryakov op de persconferentie na het gewonnen tweeluik met Yenisey. Ondanks de handhaving werd het contract van Kiryakov niet verlengd.

Voor Igor Rabiner, journalist van de gezaghebbende sportkrant Sport-Express, kwam dat niet als een verrassing. Hij had het wel zien aankomen dat Arsenal zou breken met Kiryakov en schreef in juni 2017 in een column niet verbaasd te zijn dat Kiryakov door geen enkele andere club werd opgepikt. Hij kon zelfs niet aan de bak in de Football National League (FNL), het tweede niveau. “Kiryakov begon zichzelf na de zege op Yenisey opeens te beschouwen als een toptrainer. Hij deed alsof hij niet in Tula trainde, maar in Londen. Dat hij niet van Yensiey had gewonnen, maar van Chelsea in een FA Cup-finale”, schreef Rabiner.

????? ????????? ? ?????? ????? ??????. ?????, ???? ???? ????? ???? ??? ????????? «???? ? ??????» ?? ??????? ????? ???????????. — Mike Goncharov (Russia-2018) (@gribo4ki) 17 juli 2018

“Kiryakov deed alsof hij de felicitaties had ontvangen van Antonio Conte, José Mourinho en Mauricio Pochettino. Het is geen verrassing dat zelfs zijn eigen algemeen directeur Dmitri Balashov openlijk kritiek op hem heeft geuit en het contract niet besloot te verlengen.” Nu, ruim een jaar na het verschijnen van het opiniestuk in Sport-Express, zijn Kiryakov en Rabiner elkaar tegengekomen op de burelen van televisieprogramma Match TV. Het werd meteen duidelijk dat Kiryakov de kritiek van Rabiner niet was vergeten. De momenteel clubloze coach besloot Rabiner maandag namelijk een blauw oog te bezorgen.

“Ik heb hem een jaar geleden bekritiseerd vanwege zijn werk en voornamelijk vanwege zijn gedrag als trainer van Tula”, aldus Rabiner op zijn Facebook-pagina. “De kritiek was zuiver, zonder beledigingen. Toen ik op de trappen van de studio van Match TV liep, stond Kiryakov opeens daar. Hij zag mij en vroeg: ‘Moet je mij niet iets vertellen?’ Ik zei: ‘Nee, ik heb toen alles al opgeschreven’. En toen sloeg hij mij in het gezicht en zei hij: ‘Ik ben de enige coach waarmee Tula in de Premjer Liga is gebleven!’ Ik wilde daarop ingaan, maar we werden door een paar mensen uit elkaar gehaald. Hij ging de studio in. Ik ging naar huis.”

“Ik voel mij verder prima. Ik ga ook niet naar de politie om aangifte te doen, want ik ga mijn kostbare tijd niet langer verspillen aan deze idioot.” De hoofdredactie van Sport-Express heeft laten weten het gedrag van Kiryakov ‘ontoelaatbaar’ te vinden, dat de oefenmeester nooit meer door het dagblad zal worden geïnterviewd als excuses uitblijven en dat men Rabiner zal ondersteunen wanneer-ie juridische stappen wil ondernemen tegen de voetbaltrainer. Kiryakov stelt in een reactie tegenover Sport24 echter dat Rabiner hem tijdens hun ontmoeting bij Match TV had beledigd en dat hij dat niet over zijn kant kon laten gaan.

Volgens Kiryakov is Rabiner simpelweg ‘verveeld’: “Ik ga niet zeggen wat hij tegen mij heeft gezegd, want zoiets hoort niet in het openbaar thuis. Er zijn grenzen. Het waren in ieder geval woorden die de waardigheid van een burger ernstig aantasten. Daarna is hij ook vertrokken.” Maar waar komt dan dat blauwe oog van Rabiner vandaan? Kiryakov zou immers met zijn vuist hebben uitgehaald. “Welnu, het zijn wat blauwe plekken. Hij wierp zichzelf op mij en probeerde mij tot het einde te beledigen. Ik wilde met hem praten en als hij de behoefte voelt, kunnen we alsnog met elkaar zitten. Maar ik ga de eerste stap daartoe niet zetten, want daarvoor waren veel van zijn woorden gewoon te ernstig.”

De voetbalbond heeft nog niet gereageerd op het incident en dus is het de vraag of Kiryakov wordt bestraft. Hij zou een boete kunnen krijgen of voor een aantal wedstrijden worden geschorst als hij eenmaal een nieuwe trainersklus heeft gevonden. Journalist Mike Goncharov zegt Kiryakov via Twitter ‘veel succes’ te wensen in zijn zoektocht: “Maar ik denk dat zelfs een vijfdeklasser met een naam als Barnyard (naar de populaire Nickelodeon-animatieserie die zich afspeelt in een ‘beestenboel’, GF.) zich niet aan deze zwakzinnige zal durven wagen.” Rabiner geeft woensdag in een podcast op de website van Sport-Express een verdere toelichting op wat er precies gebeurd is en zal dan ook terugblikken op het gespeelde WK.