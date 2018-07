Heracles Almelo zet Darri weer uit selectie: ‘Hij is bezig met andere clubs’

Brahim Darri is voor de tweede keer uit de selectie gezet bij Heracles Almelo. De aanvaller zal voorlopig niet meetrainen, nadat hij intern heeft aangegeven te willen vertrekken. Dat bevestigt technisch manager Mark-Jan Fledderus op de website van Heracles. In januari van dit kalenderjaar werd Darri al eens uit de selectie gezet vanwege 'ontoelaatbaar gedrag' tijdens de training.

Darri is niet langer aanwezig bij het trainingskamp in Billerbeck, maakt Heracles wereldkundig. "Brahim heeft te kennen gegeven dat hij bij Heracles Almelo wil vertrekken en dat hij in zijn hoofd bezig is met andere clubs. In onze ogen beïnvloedde het zijn gedrag en had dat zijn weerslag op het teamproces", legt Fledderus uit.

De directeur zegt alleen te willen werken met spelers die zich 'honderd procent inzetten' voor Heracles, ongeacht hun situatie. "Daarom is besloten Brahim Darri voorlopig geen onderdeel uit te laten maken van de groep." Darri heeft bij Heracles nog een contract voor een seizoen. In de vorige jaargang kwam hij tot zeventien competitieduels en een doelpunt namens Heracles.