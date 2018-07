VIDEO - Santini zorgt voor hoogtepunt bij 1-3 overwinning op Ajax

Anderlecht bleek vrijdag in een oefenwedstrijd een maatje te groot voor Ajax. De Belgen boekten in het Olympisch Stadion in Amsterdam een 1-3 zege; Ivan Santini oogstte lof met een heerlijke goal in de tweede helft. In onderstaande video is de samenvatting van de wedstrijd te zien.