‘Nepotisme’ binnen KNVB: ‘Allerlei lichtgewichten op sleutelposities’

De KNVB voerde na het mislopen van het EK in 2016 een aantal veranderingen door die het vaderlandse (jeugd)voetbal er weer bovenop moest helpen. De bond liet pupillen op kleinere velden en met kleinere teams spelen en liet nog een aantal aanbevelingen opnemen in het rapport ‘Winnaars van Morgen’, dat werd ontwikkeld door een grote groep vertegenwoordigers uit het Nederlandse voetbal.

“We willen zo snel mogelijk terug naar onze ambitie: de top. De eerste winst hebben we al binnen. Dit plan, waarmee we bouwen aan ‘Winnaars van Morgen’, is van ons allemaal. Van het hele voetbal. Iedereen heeft eraan meegewerkt”, vertelde technisch manager Jelle Goes in mei 2016. Valentijn Driessen moet glimlachen om de ‘opleidingsgoeroes en nieuwlichters’ binnen de KNVB die het Nederlandse voetbal er weer bovenop proberen te helpen.

“Het grote nadeel van anderen als voorbeeld stellen, zoals de KNVB bij voortduring doet, is dat je van hot naar her wordt geslingerd, nergens vooraan staat en je eigen identiteit en cultuur loslaat. Sinds Oranje in de neerwaartse gang van de golfbeweging belandde, zoekt de KNVB wereldwijd naar een oplossing. Overal doen ze het zogenaamd beter”, aldus de columnist in De Telegraaf.

De KNVB werkte samen met onder meer de Universiteit Groningen, maar volgens Driessen had de bond beter kunnen sparren met ‘Nederlandse topopleiders’: “Bij de bond raakten ze als eerste in paniek, wat leidde tot rare noodsprongen. Terwijl een nuchtere analyse leert dat een lichting met diverse toptalenten een golfbeweging is. Ongeacht de hoeveelheid talent, belangrijkste blijft de Nederlandse voetbalidentiteit met drie WK-finales en één EK-winst niet te verloochenen.”

“Vertrouw op de eigenwijze manier van opleiden. Het gaat niet om vernieuwing of overboord kieperen van het eigen gedachtegoed, maar om doorlopende verbetering daarvan”, aldus de verslaggever, die eraan toevoegt dat bij aanstellingen bij de KNVB ‘kwaliteit’ voorop moet staan in plaats van ‘vriendjespolitiek of nepotisme’: “Daar neigt het naar bij de KNVB met allerlei lichtgewichten op sleutelposities in de organisatie.”