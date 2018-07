Felle kritiek van Lahm op Löw: ‘Hij moet zijn stijl veranderen’

De nationale ploeg van Duitsland had zich ten doel gesteld om ten minste de halve finale te halen van het WK, maar strandde in de groepsfase en eindigde in de poule zelfs op de laatste plaats. De DFB besloot om aan Joachim Löw vast te houden, maar voormalig aanvoerder Philipp Lahm vindt wel dat Löw moet veranderen.

De oud-verdediger schrijft op LinkedIn dat hij ‘ervan overtuigd’ is dat de bondscoach zijn ‘collegiale leiderschapsstijl van de afgelopen jaren’ moet wijzigen om nieuwe successen te kunnen vieren met die Mannschaft. “Dat zou geen zwaktebod zijn, maar juist een teken van verdere ontwikkeling. Hij moet de individuen uit zijn selectie laten weten dat zij verantwoordelijk zijn voor het hele team. Hij moet een cultuur creëren waarin hij strakkere en duidelijkere beslissingen neemt dan hij gewend is om te nemen.”

Volgens de 34-jarige Lahm, die vorig jaar een punt achter zijn carrière zette, heeft de onrust rondom Ilkay Gündogan en Mesut Özil aangetoond dat proactief leiderschap nodig is. De middenvelders gingen op de foto met Recep Tayyip Erdogan en overhandigden de president van Turkije tevens voetbalshirts. Daarop kregen ze veel kritiek te verduren en gingen er zelfs stemmen op om Gündogan en Özil thuis te laten tijdens het WK in Rusland.

“Özil, en Gündogan aanvankelijk ook, voelde niet de behoefte om zich uit te spreken en om een en ander publiekelijk uit te leggen. De noodzaak hiervan had snel gecommuniceerd moeten worden om de beeldvorming naar buiten uit positief te beïnvloeden. Dat is echter genegeerd. De technische staf vertrouwde erop dat hun succesvolle leiderschapscultuur uit het verleden ook genoeg zou zijn om dit keer succesvol te zijn”, besluit Lahm.