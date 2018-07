Op een na duurste aankoop Man City twijfelde niet: ‘Guardiola wilde mij’

Manchester City maakte dinsdagavond wereldkundig dat Riyad Mahrez vanaf volgend seizoen het shirt van the Citizens gaat dragen. De 27-jarige aanvaller komt voor ongeveer 68 miljoen euro over van Leicester City en heeft tot medio 2023 getekend. De Algerijn, de op een na duurste aankoop ooit van City, laat donderdag weten blij te zijn dat hij eindelijk speler is van de Engelse topclub.

Mahrez stond in de afgelopen transferperiodes ook al nadrukkelijk in de belangstelling van de club van manager Josep Guardiola, maar van een overstap kwam het toen niet. Nu heeft City wel beet. Mahrez weet dat hij veel concurrentie heeft in de aanval bij City, maar heeft daar bij zijn overgang niet bij stilgestaan. “Ik heb er nooit over nagedacht”, wordt Mahrez geciteerd door onder meer Goal.

“Ze (Manchester City, red.) hebben alle records in de Premier League verbroken, iets ongelooflijks, maar over de concurrentiestrijd heb ik niet nagedacht. Ik ben erg zelfverzekerd en hoop dat ik mezelf kan verbeteren in dit team. Pep is een grote manager die al veel prijzen heeft gewonnen en geschiedenis heeft geschreven bij deze club.”

“Ik wilde onder hem werken en spelen voor deze mooie club. Ik twijfelde geen seconde. Hij wilde mij”, aldus Mahrez. Sportief directeur Txiki Begiristain liet zich eerder al lovend uit over de aanwinst: “Riyad is een zeer getalenteerde speler. Hij verschalkt verdedigers en creëert ruimtes. Gedurende de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de beste spelers van de Premier League.”