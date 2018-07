Borussia Dortmund laat Yarmolenko na één jaar naar Engeland gaan

Andriy Yarmolenko neemt na één seizoen afscheid van Borussia Dortmund. De 28-jarige aanvaller heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij West Ham United en levert die Borussen naar verluidt twintig miljoen euro op. De clubs doen evenwel geen uitlatingen over de werkelijke hoogte van de transfersom.

“Uiteraard ben ik erg blij om voor West Ham te tekenen. West Ham is een grote club met goede fans en ik ben blij om in de Premier League te spelen. Dit is de beste competitie van de wereld en ik weet dat ze hier aan een interessant project bouwen bij West Ham. Het team wil hoge doelen bereiken en ik kijk uit naar deze uitdaging”, aldus Yarmolenko.

De 76-voudig international van Oekraïne ruilde Dynamo Kiev vorig jaar voor 25 miljoen euro in voor Dortmund en kende een prima start bij het team van toen nog trainer Peter Bosz. Hij was in tien competitiewedstrijden goed voor drie doelpunten en drie assists, maar daarna wist hij mede door blessureleed niet veel indruk meer te maken in het Signal Iduna Park.

Yarmolenko kwam uiteindelijk tot zes treffers en evenzoveel assists in 26 duels en gaat het nu dus proberen bij West Ham. Bij de club van manager Manuel Pellegrini is hij na Ryan Fredericks, Lukasz Fabianski en Issa Diop de derde aanwinst van deze zomer.