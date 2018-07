Lof voor ‘mix van Ronaldo, Henry en Cristiano’: ‘Hij is een diamant’

Frankrijk neemt het dinsdagavond in de halve finale van het WK op tegen België en de ogen zijn bij les Bleus gericht op Kylian Mbappé. De negentienjarige aanvaller scoorde tot dusver drie keer op het toernooi in Rusland. Daniel van Buyten is zeer lovend over Mbappé en ziet in hem een mix van Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Thierry Henry.

“Hij heeft iets weg van Ronaldo, maar er zitten ook eigenschappen van Cristiano in hem. Mbappé heeft het vermogen om te versnellen en is een doelpuntenmaker. Ronaldo was dat ook, maar hij was meer een pure doelpuntenmaker. Henry was een doelpuntenmaker en een harde werker, dus wat dat betreft is hij een mix van al die spelers. Maar je moet niet vergeten dat hij nog een kind is”, zegt Van Buyten in gesprek met Goal.

“Mbappé boekt nog steeds veel progressie en wanneer je ziet wat hij al kan... Hij is een van de beste offensieve voetballers ter wereld”, vervolgt de Belgische oud-verdediger van onder meer Olympique Marseille, Manchester City, Hamburger SV en Bayern München. “Het is interessant dat hij over drie of vier jaar alleen maar sterker is. Dan is hij pas 22 of 23. Hij is een diamant en dat is geweldig om te zien. Ik hoop dat hij met zijn voeten op de grond blijft.”

Van Buyten kan geen favoriet aanwijzen voor het treffen tussen Frankrijk en België. “Ze zijn min of meer gelijk aan elkaar, denk ik. Het gaat er in ieder geval niet om hoe de situatie er op papier uitziet. Japan was op papier minder dan België, maar maakte het ‘ons’ toch heel erg moeilijk. Beide ploegen moeten hun kwaliteiten op het veld laten zien en er komt ook een beetje geluk bij kijken. Ik denk dat België met 2-1 zal winnen.”