WK-finale blijft in zicht voor Kuipers: FIFA houdt twaalf arbiters in Rusland

Björn Kuipers mag blijven hopen op de finale van het WK. De scheidsrechter uit Oldenzaal werd, al dan niet bewust, door de FIFA gepasseerd voor de halve finales van het mondiale eindtoernooi, maar staat nog altijd op de lijst van de twaalf arbiters die tot ver in de laatste week van het WK in Rusland zullen blijven.

Van de 36 scheidsrechters die begonnen aan het WK, zijn er nu nog maar 12 over. De FIFA laat maandagmiddag in een persverklaring weten dat behalve Kuipers ook Alireza Faghani (Iran), Malang Diedhiou (Senegal), Mark Geiger (Verenigde Staten), César Arturo Ramos (Mexico), Andrés Cunha (Uruguay), Néstor Pitana (Argentinië), Sandro Ricci (Brazilië), Matthew Conger (Nieuw-Zeeland), Cüneyt Cakir (Turkije), Milorad Mazic (Servië) en Gianluca Rocchi (Italië) tot het einde van het WK in Rusland blijven.

Cunha en Cakir lijken sowieso niet in aanmerking te komen voor de finale, daar reeds bekend is dat zij de fluit in de halve finales zullen hanteren bij respectievelijk Frankrijk – België en Kroatië – Engeland. Behalve de finale van zondag in Moskou staat zaterdagmiddag in Sint-Petersburg overigens ook nog de troostfinale op het programma. Kuipers zou voor beide duels in principe in aanmerking komen, al is het natuurlijk de vraag in hoeverre de sportieve prestaties van de nationale ploeg van België van invloed zullen zijn op het vervolg van zijn toernooi.

Naast Kuipers heeft ook landgenoot Danny Makkelie zijn verblijf in Rusland maandag verlengd zien worden. Makkelie is tijdens dit WK actief als videoscheidsrechter en is één van de tien overgebleven arbiters ‘achter de monitor’.