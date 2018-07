‘Man van dertig miljoen euro’ bevestigt transfer naar Barcelona

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kortweg Arthur, heeft bevestigd dat hij de overstap maakt naar Barcelona. De 21-jarige middenvelder wordt voor dertig miljoen euro overgenomen van Grêmio, de club waar Arthur werd opgeleid en waarvoor hij tot op heden vijftig officiële wedstrijden speelde.

Arthur nam vrijdag op een persconferentie afscheid: “Ik leef mijn droom en daar moet ik hier iedereen voor bedanken. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens. Ik zit hier sinds mijn veertiende en hoop op een dag terug te keren. Mijn vertrek is altijd heel transparant gecommuniceerd en ik ben erg blij. Dit is goed voor aller partijen”, aldus Arthur.

“Barcelona heeft gevraagd of ik deze zomer wilde komen en de clubs hebben dat verder met elkaar besproken. Ik ben niet betrokken geweest bij die onderhandelingen”, vervolgt de voormalig jeugdinternational. “Mensen hebben mij veel verteld over de club, de stad en de fans. Ik heb hoge verwachtingen van mijn transfer naar Barcelona.”

Barcelona bereikte in maart een akkoord over een eerste optie op de aankoop van Arthur. De club uit Catalonië sprak af dat men Arthur aan het einde van het seizoen, vóór 15 juli, voor dertig miljoen kon vastleggen, exclusief negen miljoen aan variabelen. De arbeidsovereenkomst van Arthur liep in Belo Horizonte nog tot nieuwjaarsdag 2022 door.