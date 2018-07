‘Moeilijke jongen’ baalt: ‘Ik heb dingen over mezelf gelezen, echt ongelooflijk’

Tim Hölscher vertrok een jaar geleden bij FC Twente om zich aan te sluiten bij Go Ahead Eagles, maar na een halfjaar bij de Deventenaren en een halfjaar bij het Deense Esbjerg keert de 23-jarige Duitser nu terug bij de Tukkers. Hölscher begrijpt dat zijn terugkeer bij de degradant niet bij iedereen in de goede aarde valt.

"Ik snap echt wel dat niet iedereen stond te juichen, maar zo negatief had ik het niet verwacht", zegt de 23-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller in een interview met TC Tubantia. "Het ging soms wel heel ver, te ver ja. Dan kun je nog zo stoer zijn, zoiets doet wat met je. Vooral ook omdat Twente mijn club is."

Jan van Staa, voormalig trainer van Go Ahead, kon niet goed opschieten met Hölscher. De oefenmeester leverde openlijk kritiek op de Duitser. "Daar sprak heel weinig respect uit. Nog voor ik een bal had aangeraakt, was het oordeel al geveld. Zoiets snap ik niet." Hölscher erkent dat hij tot nu toe niet alles uit zijn carrière heeft gehaald wat erin zat. "Ik had nu, op mijn 23ste, verder moeten zijn. Helemaal eens", aldus de voormalig jeugdinternational van Duitsland, die een pittige jeugd had.

"Ik was twaalf jaar toen mijn moeder overleed, en vanaf dat moment heb ik bij alles gedacht: wat kan me vanaf nu nog overkomen wat erger is in het leven? Met die gedachte heb ik achteraf ook te vaak op het veld gestaan, waardoor ik ongemerkt te gemakzuchtig ben geweest." Dat hij wordt bestempeld als ‘moeilijke jongen’ begrijpt Hölscher niet: "Dat beeld klopt totaal niet met de werkelijkheid. Ik heb dingen over mezelf gelezen, echt ongelooflijk.'