FC Utrecht loert op bekende spits: ‘Hij zou een buitenkansje kunnen zijn’

FC Utrecht denkt nog altijd aan een mogelijke terugkeer van Jean-Christophe Bahebeck. De Fransman kwam het afgelopen seizoen door een blessure weinig aan spelen toe, maar wist wel indruk te maken met drie goals in zes competitieduels. Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken bij de Domstedelingen, erkent dat Bahebeck mogelijk wederom gehuurd kan worden.

“Als we het hebben over buitenkansjes, dan zou Bahebeck zo'n buitenkansje kunnen zijn”, zegt de beleidsbepaler in gesprek met Voetbal International over de 25-jarige spits van Paris Saint-Germain. “Maar het feit is dat hij nu niet hier is. Het is een complexe situatie. Op dit moment is het niet aan de orde, al weet je nooit hoe het in een transferperiode kan lopen.”

Bahebeck gaat bij een eventuele overstap de concurrentie aan met Simon Makienok. De 27-jarige Deen, die eerder zijn kruisband had afgescheurd, werd tijdens het oefenduel met DHSC al na een half uur gewisseld. “Dat was volgens afspraak”, geeft de spits aan. “Ik moet het rustig opbouwen. Aan het einde van het seizoen heb ik alweer voorzichtig met de beloften gespeeld. Nu heb ik echt het gevoel dat ik terug ben.”

“De knie voelt sterk en ook mentaal heb ik nergens last van”, aldus Makienok, die klaar is voor een frisse start. “Vorig jaar heb ik uiteindelijk geen competitiewedstrijd gespeeld. De supporters kunnen we dan ook zien als nieuwe speler. Maar dan wel eentje die zijn teamgenoten en de stad al kent. Dat is een voordeel. Mijn doel is eerste spits te worden. De vraag is alleen hoelang ik nodig heb om weer de oude te worden.”