‘Nu is Younes geblesseerd en ligt hij er zeven à acht maanden uit’

Amin Younes vertrekt deze zomer transfervrij bij Ajax, maar het is nog steeds niet duidelijk waar de toekomst van de vleugelaanvaller ligt. Volgens Napoli heeft de vijfvoudig Duits international afgelopen winter al een contract getekend bij de club en wordt hij vanaf 1 juli verwacht in Napels om te kijken op welke manier hij zijn loopbaan gaat vervolgen.

De nieuwe trainer Carlo Ancelotti zou eerst zelf willen beoordelen of Younes wat toe kan voegen aan zijn selectie voordat er definitieve knopen worden doorgehakt, al dreigt een blessure nu roet in het eten te gooien. Voordat Ancelotti aantrad als coach, deden er geruchten de ronde dat i Partenopei Younes meteen op huurbasis wilden slijten, met Genoa als een van de gegadigden.

Enrico Preziosi, voorzitter van il Grifone, geeft donderdag in gesprek met Il Secolo XIX aan dat hij inderdaad dicht bij de komst van de aanvaller was: “Ik had Younes al binnen, maar toen kwamen er problemen met de contracten die eerder waren getekend. En nu heeft hij zich geblesseerd aan zijn achillespees, waardoor hij zeven tot acht maanden aan de kant zal staan.”

Als Younes inderdaad een stevige blessure heeft opgelopen, lijkt het aannemelijk dat hij voorlopig bij Napoli zal blijven om te herstellen. De vleugelspits werd in de afgelopen maanden ook in verband gebracht met clubs als Werder Bremen, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach, maar die belangstelling komt in dat geval waarschijnlijk op een laag pitje te staan.