Amrabat benadrukt: ‘In nog een jaar op de bank bij Feyenoord heb ik geen zin’

Sofyan Amrabat kwam op het WK in Rusland niet verder dan een kwartier speeltijd. De middenvelder vreesde aanvankelijk even voor zijn plek in de selectie van Marokko na een teleurstellend debuutseizoen bij Feyenoord. Bondscoach Hervé Renard selecteerde Amrabat toch en gunde de Feyenoorder speeltijd in het groepsduel met Iran.

“Mijn concurrenten speelden immers wél allemaal”, memoreert Amrabat in gesprek met Voetbal International over de periode van onzekerheid. “Daarna kwam ik er tegen PSV in en speelde ik zwak, gewoon een gebrek aan ritme. Ik ben toen veel voor mezelf gaan doen, extra, omdat ik juist een speler ben die ritme nodig heeft.”

“Tegen het eind van het seizoen kreeg ik uit tegen Willem II weer een kans en ging het goed. Was ik mezelf weer een beetje. Uiteindelijk ben ik de bondscoach dankbaar dat-ie me heeft opgeroepen.” Marokko was na twee groepsduels al klaar op het WK: door de nederlagen tegen Iran en Portugal, die beide met 1-0 verloren ging, had men al geen uitzicht meer op de volgende ronde. In de laatste groepswedstrijd tegen Spanje werd met 2-2 geremiseerd.

Amrabat wacht nu een tweede seizoen bij Feyenoord. Althans, dat is de bedoeling. “Maar ik wil spelen. In nog een seizoen op de bank heb ik geen zin, dat zou slecht zijn voor mijn ontwikkeling. Ik zal bij terugkeer met de trainer moeten gaan zitten om te kijken hoe hij dat komend seizoen ziet.” De middenvelder kwam afgelopen seizoen tot slechts 21 Eredivisie-duels in het tenue van de Rotterdammers, waarvan 11 als basiskracht.