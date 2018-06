‘Napoli aast op recordwinst en wil Younes voor miljoenen wegdoen’

Amin Younes maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Napoli, maar door de merkwaardige transfersoap rond de Duitse buitenspeler wil de Italiaanse topclub snel af van de 24-jarige aanwinst. Volgens La Gazzetta dello Sport wil Napoli de aanvaller direct weer verkopen, waarbij gedacht wordt aan een transfersom van twintig miljoen euro, wat een recordwinst zou betekenen voor de club.

Younes vertrekt transfervrij naar Italië, waar hij een meerjarig contract heeft ondertekend in Napels. Nadat de Duitser tientallen handtekeningen had gezet, kwam hij terug op zijn beslissing om naar de club te verkassen. Hier nam Napoli echter geen genoegen mee, waardoor Younes zich alsnog moet melden bij de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen.

Voorzitter Aurelio De Laurentiis en de nieuwe trainer Carlo Ancelotti beseffen volgens de Italiaanse sportkrant dat het geen zin heeft Younes aan zijn contract te houden als hij geen zin heeft om bij Napoli te voetballen. Ancelotti wil in gesprek met Younes en wil hem nog aan het werk zien op de training alvorens men een definitief besluit neemt over de toekomst van de aanvaller.

Het contract van Younes bij Napoli gaat per 1 juli in en zaakwaarnemer Nicola Innocentin liet eerder tegenover Calciomercato weten dat de toekomst van zijn cliënt in het Stadio San Paolo ligt. Onder meer VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Benfica, Genoa en Fiorentina werden in het recente verleden gelinkt met Younes.