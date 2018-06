‘Ajax was een goede leerschool, hij is klaar voor Barça of Real Madrid’

Christian Eriksen is volgens Morten Olsen toe aan de absolute wereldtop. De middenvelder van Tottenham Hotspur, die donderdag scoorde voor Denemarken tegen Australië (1-1), is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de beste creatieve middenvelders uit de Premier League. Eriksen werd de afgelopen maanden voorzichtig aan Barcelona gelinkt en volgens Olsen zou hij daar goed passen.

In 2013 maakte Eriksen de overstap van Ajax naar Tottenham Hotspur. De 26-jarige spelmaker kwam sindsdien tot 171 competitieduels, waarin hij 41 keer scoorde en 51 doelpunten voorbereidde. "Ajax was een heel goede leerschool voor hem. Maar het belangrijkste is om wedstrijden te spelen en ik denk dat hij met zijn transfer naar Tottenham Hotspur een goede keuze maakte", zegt Olsen, die tussen 2010 en 2015 met Eriksen samenwerkte als bondscoach van Denemarken en hem liet debuteren als international.

"Tottenham is een club die altijd goed voetbalt. Eriksen groeit in zijn spel en speelt ook beter voor Denemarken, omdat hij elke zondag tegen de beste voetballers speelt', merkt de werkloze manager op in gesprek met Goal. "Als je leert van de fouten die je maakt, dan groei je als speler. Hij is bovendien een fantastisch en heel ambitieus persoon. Eriksen is al een topper. Hij is klaar voor een ploeg als Barcelona of Real Madrid. Voor de nationale ploeg van Denemarken is hij ook heel belangrijk."