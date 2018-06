Van Bronckhorst: ‘Ik verwacht dat die transfer snel rond gaat komen’

Marko Vejinovic werd afgelopen seizoen door Feyenoord verhuurd aan AZ, maar liep al in oktober een zware knieblessure op. Daardoor moest de 28-jarige middenvelder het restant van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Vejinovic op korte termijn definitief de overstap naar Alkmaar zal maken.

“Hij is in vergevorderde onderhandelingen met AZ, ik verwacht dat die transfer snel rond gaat komen”, zo wordt Van Bronckhorst tijdens een persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. Het contract van Vejinovic in De Kuip loopt nog tot medio 2019. Feyenoord begon maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “De batterij is opgeladen, ik had al een aantal dagen zin om te beginnen.”

“We willen langer meedoen om het kampioenschap dan vorig seizoen. We gaan alles uit elke dag halen”, vervolgt de oefenmeester, die maandag met Feyenoord een openbare training in De Kuip afwerkte. Er kwam weinig publiek af op de oefensessie in het stadion. “Je wil altijd zoveel mogelijk mensen in het stadion bij de eerste training. Jammer dat dat tegenvalt, maar ik ben blij met de mensen die er vandaag waren.”

Bij de start van de voorbereiding ontbraken nog de nodige spelers. Tonny Vilhena en Steven Berghuis kwamen begin juni nog in actie voor Oranje en krijgen een week langer vakantie. Daarnaast zijn Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Brad Jones, Nicolai Jörgensen en Renato Tapia momenteel actief op het WK. “De spelers die meedoen aan het WK krijgen vanaf het moment van uitschakeling drie weken vrij.”