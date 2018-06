Lovren in opspraak na zingen van ‘fascistisch lied’ in kleedkamer

Dejan Lovren is in opspraak geraakt in eigen land. Na de 3-0 overwinning op Argentinië zette de verdediger het lied ‘Bojna Cavoglave’ in de kleedkamer in. Dit nummer is gemaakt door de door Marko Perkovic opgerichte band ‘Thompson’. Perkovic vocht mee in de onafhankelijkheidsoorlog en werd door zijn kameraden ‘Thompson’ genoemd, naar de Tommygun die hij toen gebruikte.

In ‘Bojna Cavoglave’ roept de band Thompson de Kroatische bevolking op om zich te wapenen tegen de bezetters en om desnoods de wapens op te pakken. Het lied werd geschreven op het moment dat de oorlog in volle gang was. In Kroatië wordt het nummer door menigeen bestempeld als nazistisch. De ustasabeweging, een nationalistische en antisemitische organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog al actief was, gebruikt immers dezelfde of vergelijkbare groeten als die van de Thompson-band. Die groeten luiden onder meer ‘za dom’ (voor het vaderland) en ‘spremni’ (we staan klaar).

Dejan Lovren celebrating Croatia’s win over Argentina.pic.twitter.com/q1UkXhiL95 — LFC Round Up (@LFCroundup) 21 juni 2018

Toen Lovren zijn kleedkamervideo via zijn eigen kanalen had verspreid, kwam hem dat meteen op kritiek te staan. Zo twitterde activiste en schrijfster Arnesa Buljusmic-Kustura: “Dit is een lied van de ustasabeweging… Ik houd zo veel van voetbal en Bosnië-Herzegovina doet niet mee aan het WK. Ik was daarom van plan om te juichen voor Servië en Kroatië. Maar: dit lied en het Cetnik-spandoek van Servische fans tijdens het duel met Costa Rica doen mij er weer aan herinneren dat deze mooie sport helemaal niet zo mooi is.”

De Cetnik-vlag verwees naar de nationalistische en royalistische guerrillaorganisatie in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog. De FIFA legde de Servische voetbalbond daarom een boete van ruim 8.500 euro op. “Als slogans van ustasa enkel gaan over ‘nationale trots’ en Cetnik-spandoeken enkel gaan om ‘nationale trots’, dan is jullie nationale trots misschien slecht en moet je jezelf eens afvragen waarom jullie nationale trots verbonden is aan fascistische symbolen”, voegt Buljusmic-Kustura eraan toe op Twitter.