Coutinho en Neymar behoeden Brazilië voor tweede domper op rij

Titelkandidaat Brazilië is er na het gelijke spel tegen Zwitserland in zijn openingswedstrijd op het WK vrijdagmiddag maar net in geslaagd om wel van Costa Rica te winnen. In een verhitte wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Björn Kuipers, bleef het tot grote frustratie van de Goddelijke Kanaries tot in de blessuretijd 0-0. Een puntertje van Philippe Coutinho bleek Keylor Navas echter te machtig, waarna Neymar er in extremis ook nog 2-0 van maakte. De Brazilianen gaan door de overwinning met vier punten aan kop in Groep E, terwijl nummer twee Servië, dat nog in actie moet komen tegen de Zwitsers, woensdag in de laatste speelronde de tegenstander is.

Ondanks lichte klachten op de training kreeg Neymar voor het treffen in Sint-Petersburg een basisplaats van bondscoach Tite, die ervoor koos om de geblesseerde Danilo te vervangen door voormalige PSV’er Fagner. De aanwezigheid van de superster kon echter niet voorkomen dat Brazilië een moeizame eerste helft speelde, waarin de eerste grote kans via Celso Borges zelfs voor de Costa Ricanen viel te noteren. De aanvaller van Deportivo La Coruña kon na een kwartier spelen op aangeven van Cristian Gamboa vrij inschieten, maar mikte zijn poging naast het doel van Alisson Becker. Brazilië trachtte daarop de wedstrijd in handen te nemen, al kreeg Neymar net als in het openingsduel tegen Zwitserland geen centimeter ruimte van de defensie.

Die verdedigende arbeid van Costa Rica leek dik tien minuten na de eerste grote kans voor niets te zijn toen Gabriel Jesus raakschoot. Zijn doelpunt werd tot frustratie van alles dat geel droeg echter afgekeurd wegens buitenspel en op twee schoten van afstand van Marcelo na kwam Brazilië voor de thee ook niet meer in de buurt van een doelpunt. Tite greep in de rust in door Douglas Costa in te laten vallen voor Willian en de Brazilianen begonnen met hernieuwde energie aan de opdracht om de defensieve muur van Costa Rica neer te halen.

Een paar minuten na de hervatting van de wedstrijd was het bijna zo ver toen Navas de bal net voor de voeten van Neymar weg kon plukken en nog wel in botsing kwam met de aanvaller. Gabriel Jesus was vlak daarna met een kopbal op de lat eveneens dicht bij een doelpunt en de rebound van Coutinho werd vervolgens van de lijn gehaald. Navas moest vlak daarna twee keer in actie komen en de doelman van Real Madrid hield inzetten van Neymar en Coutinho vakkundig uit zijn doel. Met nog ruim twintig minuten te gaan begon de tijd voor Tite te dringen, waarna de bondscoach besloot met Roberto Firmino in plaats van Paulinho een extra spits in het veld te brengen.

De invaller zag hoe Neymar een paar minuten later de bal van de voet van een tegenstander plukte en het leer van net buiten de zestien naast krulde. Tien minuten voor tijd leek de aanvaller het geluk wel aan zijn zijde te hebben toen hij onderuit ging in de zestien en Kuipers floot voor een strafschop. De scheidsrechter bekeek op aanraden van videoscheidsrechter Danny Makkelie echter de beelden en besloot daarop zijn beslissing tot grote frustratie van Neymar weer ongedaan te maken. Lang leek het erop dat Brazilië niet meer tot scoren zou komen, maar in de blessuretijd kon Coutinho een bal die Gabriel Jesus van zijn voet liet vallen binnen lopen. Op aangeven van Douglas Costa bezegelde Neymar het lot van de uitgeschakelde Costa Ricanen in de 97e minuut.