‘Als Ajax een goede dag heeft zijn zij kansloos, wij zijn de favoriet’

Ajax ging dinsdagmiddag de koker in voor de loting van de tweede voorronde van de Champions League en kreeg in het Zwitserse Nyon te horen dat Sturm Graz de eerste tegenstander waarmee afgerekend moet worden richting het hoofdtoernooi van het miljardenbal wordt. Voor Oostenrijker Maximilian Wöber wordt het een bijzonder treffen met de club uit zijn geboorteland.

“Toen ik bij Rapid Wien voetbalde, heb ik twee wedstrijden tegen Sturm Graz gespeeld. Ik won er één. Het is een sterke opponent. Ze zijn snel via de flanken, zijn sterk in dieptepasses, crosspassjes en zijn rap in de omschakeling. Ze zijn agressief en vechten voor elke bal. Ik ken Sturm Graz als een solide team dat goed samenwerkt. Als je het mij vraagt een van de betere ploegen in Oostenrijk”, reageert hij op de website van zijn club.

Wöber vindt het echter moeilijk om aan te geven wat voor team Ajax volgende maand gaat treffen, aangezien de transferzomer ook grote invloed heeft op de selectie van Die Schwoazn. De verdediger geeft aan dat er inmiddels al vijf basisspelers zijn vertrokken: “En er gaan geruchten over enkele andere belangrijke transfers. Net als wij weten zij dus nog niet met wat voor ploeg ze het seizoen gaan starten.”

Wöber heeft er vertrouwen in dat Ajax, tegen wat voor team de Amsterdammers ook aan moeten trainen, een ronde verder zullen gaan: “Als wij een goede dag hebben, is Sturm Graz kansloos. Ja, wij zijn favoriet lijkt me. Zeker zolang we ons focussen op ons eigen spel.” Het eerste duel tussen de twee ploegen wordt op 24 of 25 juli gespeeld, terwijl de return op 31 juli of 1 augustus wordt afgewerkt.